"Динамо" – "Бенфика": анонс матча квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" – "Бенфика"

17 августа, 22:00, Лодзь, ЛКС, трансляция на MEGOGO и Volia TV

Украинский гранд после победы над "Фенербахче" и "Штурмом" оказался в шаге от вожделенного группового этапа Кубка чемпионов. Но в плей-офф квалификации "бело-синим" достался действительно самый тяжелый из возможных соперников. На бумаге "Бенфика" – безусловный фаворит.

Даже в относительно спокойном сезоне 2021/22 "Динамо" в двух матчах с "орлами" набрало "аж" 1 очко и не забило ни одного мяча. И это тогда, когда в распоряжении Мирчи Луческу находились легионеры (Вербич, Де Пена, Витинью) и ныне защитник "Эвертона" Миколенко. Теперь же "бело-синие" полностью укомплектованы украинцами, иногда совсем необстрелянными, и поляком Кендзерой.

Потеря Сидорчука и Гармаша из-за перебора желтых карточек сделали проблемными сразу две позиции – ориентированного на оборону центрхава и левого полузащитника. В последних двух матчах левее выходил Шепелев, но теперь, вероятнее всего, именно он заменит Сидорчука. На фланг можно отправить Ваната, но тогда некем заменить Беседина при необходимости.

На фоне этих кадровых проблем у "Бенфики" все хорошо. Лиссабонцы выиграли все 4 официальных поединка нового сезона, да еще и трижды забивали минимум 3 мяча. Солирует молодой Гонсалу Рамуш. 21-летний нападающий оформил 4 гола плюс 2 ассиста и завинул в глубокий резерв украинца Яремчука.

Однако лучи надежды для "Динамо" засияли с легкой руки скромной "Казы Пии". Новичок португальской Примейры хрестоматийно запарковал "автобус" против гранда, который "Бенфика" смогла одолеть только раз во второй 45-минутке. Ролевая модель для "Динамо" – на поверхности. Порядок побьет класс?

Дисквалифицированы: Сидорчук, Гармаш (оба – "Динамо")

Травмированные: Кулач, Супряга – Верисимо

Под вопросом: Виктор ("Бенфика")

Ориентировочные составы на матч "Динамо" – "Бенфика"

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Шапаренко, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Ванат – Беседин

"Бенфика": Влаходимос – Жилберту, Отаменди, Морату, Гримальдо – Фернандес, Флорентину – Гонсалвеш, Р. Силва, Мариу – Рамуш

Прогноз РБК-Украина Sport – 0:1

На арене ЛКС встретятся команды, которые в новом сезоне еще не проигрывали. Более того, "Бенфика" отметила четыре победы в четырех матчах и заслуженно подошла к поединку фаворитом. Но слаженная игра каждой линии "Динамо" может нивелировать преимущество "орлов" в индивидуальном мастерстве. Матч будет нелегким и, вероятно, небогатым забитыми мячами.