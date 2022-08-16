"Динамо" – "Бенфика": прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч "Динамо" – "Бенфика" состоится в польской Лодзи 17 августа. Начало поединка в 22:00. Победитель пары попадет в групповой этап Лиги чемпионов.

Австрийская контора Bwin безусловным фаворитом первого матча определила лиссабонцев. На победу "Бенфики" принимают ставки с коэффициентом 1,75. Вероятный успех "Динамо" оценили пессимистическим баллом 4,75. Даже ничья более вероятна – кэф 3,75.

Прогнозисты могут заложиться на точный счет противостояния в виде нулевой ничьей с солидным коэффициентом 9,75. Персональные фанаты Виктора Цыганкова могут выбрать двойную ставку – лидер "бело-синих" забьет, а украинский гранд победит (кэф 7,50).

Тем временем специалисты британской William Hill к "Динамо" имеют еще меньше пиетета. Ставки на победу ребят Мирчи Луческу принимают здесь с коэффициентом 5,00. На "Бенфику" кэф значительно ниже – 1,67. На ничью можно поставить с баллом 3,80.

Поклонники "Динамо" из рядов оптимистов могут сделать специальную ставку с ничьей или победой киевлян после пропущенного мяча с перспективным коэффициентом 6,50. Веру в героя предыдущих раундов Александра Караваева можно конвертировать в ставку на последний гол в матче его авторства – кэф 13,00.

Ранее определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов. 12 команд сразятся за шесть путевок в групповой раунд. Первые матчи состоятся 16-17 августа, ответные – 23-24 августа.