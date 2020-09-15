Динамо - АЗ: как команда Луческу будет стартовать в Лиге чемпионов

Фото: "Динамо" готовится к игре с АЗ (twitter.com/dynamokyiv)

Готовимся к матчу третьего раунда квалификации

Киевское "Динамо" начинает борьбу в квалификации Лиги чемпионов матчем против голландского АЗ. Трансляция начнется в 20:00, а смотреть игру можно на телеканале "2+2". Букмекеры считают фаворитами подопечных Мирчи Луческу. Соперники "бело-синих" отправились на поединок в составе 21 игрока.

15 сентября 20:00

Киев, НСК "Олимпийский"

Цена ошибки в сегодняшней игре очень велика. Учитывая специфику нынешнего сезона, который проводится в сжатые сроки из-за пандемии коронавируса, все квалификационные этапы кроме последнего не предусматривают ответных матчей. Победитель сразу выйдет в плей-офф отбора, где уже возвращается формат из двух игр - домашней и выездной.

Старт еврокубковой кампании

Этой встречей "Динамо" начнет свой еврокубковый сезон, в то же время голландцы уже преодолели одну стадию квалификации, обыграв чешскую "Викторию" (3:1). АЗ проигрывал 0:1 до последних секунд основного времени, но смог перевести поединок в овертайм, где отличился дважды.

Киевляне попали в третий раунд квалификации как вице-чемпионы Украины, а вот АЗ имел все шансы попасть в Лигу чемпионов напрямую, но чемпионат Нидерландов был завершен досрочно.

Имея столько же очков, сколько и "Аякс", клуб с Алкмара финишировал вторым, уступая по дополнительным показателям. АЗ не согласился с распределением путевок в еврокубки и даже оспаривал результаты сезона, но получил отказ.

Внутренний чемпионат

"АЗ Алкмар" для лучшей подготовки к поединку Лиги чемпионов против "Динамо" добился переноса стартового матча Эредивизии. Клуб хочет, чтобы игроки команды получили больше времени на восстановление после вызовов в сборные.

"Динамо" в новый сезон вкатилось с огромным количеством травмированных футболистов. Несмотря на это, в первой игре под руководством Мирчи Луческу, команда одержала победу, а также смогла завоевать Суперкубок Украины-2020. Но накануне старта в еврокубках "бело-синие" потеряли очки, сыграв в нулевую вничью с черниговской "Десной" во втором туре УПЛ.

Этот матч состоялся после двухнедельной паузы, связанной с поединками сборных, которые пошли не на руку Луческу. Сразу четырнадцать динамовцев получили вызов в главную команду страны, а в итоге сыграл только один - Тымчик, еще двое выходили на замены. Таким образом две недели выпали из подготовки команды.

История противостояний

Киевляне уже встречались с АЗ осенью 2010 года, когда дважды победили команду из Алкмара в групповом турнире Лиги Европы. "Динамо" уверенно обыграло соперника дома со счетом 2:0 (дубль на счету Милевского на 47 и 61 мин.), а также и на выезде - 2:1 (Фалькенбург, 35 - Милевский, 16, Хачериди, 40).

Что дальше

Победитель противостояния встретится в плей-офф отбора главного клубного турнира с бельгийским "Гентом" или австрийским "Рапидом". Первая встреча пройдет на выезде.