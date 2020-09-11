"Динамо" потеряло очки в чемпионате накануне старта в еврокубках

Фото: игроки "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Первая ничья под руководством Луческу

Киевское "Динамо" сыграло в нулевую вничью с черниговской "Десной" в матче второго тура украинской Премьер-лиги. Поединок состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский" при пустых трибунах из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Обе команды не создали достаточного количества моментов, чтобы всерьез претендовать на победу.

За "Динамо" дебютировал 18-летний Илья Забарный. На 35 минуте матча защитник заменил Александра Тымчика, который не смог продолжить поединок из-за повреждения.

Отметим, что киевская команда впервые не смогла победить в официальном матче под руководством Мирчи Луческу.

Матч состоялся после двухнедельной паузы, связанной с поединками сборных. Киевляне стартовали в чемпионате Украины с победы над донецким "Олимпиком" со счетом 4:1. Затем подопечные Мирчи Луческу уверенно обыграли "Шахтер" в Суперкубке Украины, завоевав первый трофей игрового года.

Напомним, соперник "бело-синих" в Лиге чемпионов "АЗ Алкмар" добился переноса стартового матча чемпионата Нидерландов против "Утрехта". Команда хочет лучше подготовиться к поединку с "Динамо".

Матч "Динамо" - АЗ в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, который в нынешнем сезоне пройдет без ответной игры, состоится 15 сентября в Киеве без зрителей на трибунах.