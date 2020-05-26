ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нидерландскому клубу отказали в пересмотре результатов сезона

Новости » Спорт     26.05.2020 - 13:06
Нидерландскому клубу отказали в пересмотре результатов сезона
Фото: футболисты АЗ (facebook.com/AZAlkmaar)

АЗ не согласился с распределением путевок в еврокубки

Клуб АЗ из Алкмара подал запрос в Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) о пересмотре итоговых результатов чемпионата страны сезона-2019/20, завершенного досрочно из-за пандемии коронавируса. Однако данная просьба была отклонена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Telegraaf.

Команда не согласилась с распределением путевок в еврокубки и обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В итоге организация перенаправила запрос в KNVB, который и уведомил клуб, что результаты не будут пересмотрены.

Руководство Эредивизи при решении о досрочном завершении сезона не стало определять чемпиона страны, а путевки в еврокубки распределить по местам в турнирной таблице. АЗ вместе с "Аяксом" набрали одинаковое количество очков (по 56) после 25 туров, но у амстердамцев лучше разница забитых и пропущенных мячей (45 против 37).

Поэтому первое место и путевку в групповой турнир Лиги чемпионов отдали столичной команде, а алкмаарцы стали вторыми и выступят во втором квалификационном раунде ЛЧ. Интересно, что в обеих очных играх команд в сезоне победу одерживал АЗ (1:0, 2:0).

Напомним, Нидерланды могут лишить одного еврокубкового места в следующем сезоне.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины УЕФАНидерландыФутбол
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь