АЗ для подготовки к игре с "Динамо" пожертвовал внутренним чемпионатом

Фото: АЗ добился переноса игры с "Утрехтом" (twitter.com/AZAlkmaar)

Голландцы решили полностью сконцентрироваться на предстоящей игре в Киеве

"АЗ Алкмар" добился переноса стартового матча чемпионата Нидерландов против "Утрехта". Команда хочет лучше подготовиться к поединку Лиги чемпионов с киевским "Динамо".

Об этом сообщается на сайте голландского клуба.

Представители клуба обратились с просьбой к руководству лиги перенести запланированную на 12 сентября игру на другую дату, чтобы игроки команды получили больше времени на восстановление к еврокубкового поединка после вызовов в сборные.

"Перенос этого матча служит не только интересам АЗ, но и интересам всего голландского футбола. Представители Лиги и Федерации футбола Голландии услышали нашу просьбу и дали добро на перенос", - заявил генеральный директор АЗ Роберт Энхоорн.

Матч "Динамо" - АЗ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, который в нынешнем сезоне пройдет без ответной игры, состоится 15 сентября в Киеве без зрителей на трибунах.

При этом "Динамо" 11 сентября сыграет с "Десной" во втором туре украинской Премьер-лиги. Встреча также пройдет без присутствия болельщиков из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Напомним, пять игроков "Динамо" не смогли помочь сборной Украины на старте Лиги наций из-за травм.