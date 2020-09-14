АЗ объявил заявку на матч Лиги чемпионов против "Динамо"

В делегации в Киев отправился 21 игрок
Нидерландский "АЗ Алкмар" отправился на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Динамо". Главный тренер Арне Слот взял в Киев 21 игрока.
Об этом сообщается в Twitter голландского клуба.
Полностью список игроков, которые могут получить шанс выйти на игру против "бело-синей" команды, выглядит следующим образом:
Вратари: Бизот, Верхюлст, Реус
Защитники: Свенссон, Хацидиакос, Влаар, Вейндал, Лечерт, Сугавара, Леувин
Полузащитники: Мидтше, Коопмейнерс, де Вит, Класи, Рейндерс
Форварды: Стенгс, Боаду, Идрисси, Дрейф, Абухляль, Гудмундссон
Destination Kiev— AZ (@AZAlkmaar) September 14, 2020
AZ met 21 spelers naar Schiphol.
https://t.co/JKr0pNEl7i#kieaz #UCL #AZ pic.twitter.com/krRYoC0H3S
Отметим, в заявке присутствуют два игрока - Келвин Стенгс и Усама Идрисси, участие которых в игре против "Динамо" было под большим вопросом.
See you in Kyiv!#AZ #kieaz #UCL pic.twitter.com/ncgFRe0HGQ— AZ (@AZAlkmaar) September 14, 2020
Матч "Динамо" - АЗ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, который в нынешнем сезоне пройдет без ответной игры, состоится 15 сентября в Киеве без зрителей на трибунах. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.
Напомним, победитель противостояния сойдется в плей-офф отбора турнира с бельгийским "Гентом" или австрийским "Рапидом".