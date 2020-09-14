АЗ объявил заявку на матч Лиги чемпионов против "Динамо"

Фото: АЗ в составе 21 игрока отправился в Киев (twitter.com/AZAlkmaar)

В делегации в Киев отправился 21 игрок

Нидерландский "АЗ Алкмар" отправился на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Динамо". Главный тренер Арне Слот взял в Киев 21 игрока.

Об этом сообщается в Twitter голландского клуба.

Полностью список игроков, которые могут получить шанс выйти на игру против "бело-синей" команды, выглядит следующим образом:

Вратари: Бизот, Верхюлст, Реус

Защитники: Свенссон, Хацидиакос, Влаар, Вейндал, Лечерт, Сугавара, Леувин

Полузащитники: Мидтше, Коопмейнерс, де Вит, Класи, Рейндерс

Форварды: Стенгс, Боаду, Идрисси, Дрейф, Абухляль, Гудмундссон

Отметим, в заявке присутствуют два игрока - Келвин Стенгс и Усама Идрисси, участие которых в игре против "Динамо" было под большим вопросом.

Матч "Динамо" - АЗ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, который в нынешнем сезоне пройдет без ответной игры, состоится 15 сентября в Киеве без зрителей на трибунах. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Напомним, победитель противостояния сойдется в плей-офф отбора турнира с бельгийским "Гентом" или австрийским "Рапидом".