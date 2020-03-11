Динамо - Александрия: где смотреть центральный матч Кубка Украины

Киевское "Динамо" на своей арене сыграет с "Александрией" в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Согласно прогнозу букмекеров, в следующий этап борьбы за трофей пройдут подопечные Алексея Михайличенко.

11 марта, 19:30

Киев, НСК "Олимпийский"

Поединок "Динамо" - "Александрия" за выход в полуфинал Кубка Украины по футболу состоится в среду, 11 марта, на столичном стадионе НСК "Олимпийский".

В прямом эфире игру покажет телеканал "2+2". Также за прямой онлайн-трансляцией можно будет следить на клубном YouTube-канале "Динамо". Время начала встречи - 19:30 по киевскому времени.

На предыдущем этапе кубкового розыгрыша киевский клуб выбил действующего обладателя Кубка Украины донецкий "Шахтер" - 2:1.

Таким образом, у трофея будет новый обладатель впервые с 2015 года, а "горняки" впервые за 10 лет не будут играть в решающем матче турнира.

"Александрия" прошла в текущем розыгрыше уже два этапа. На предыдущей стадии они только в серии в серии пенальти обыграли луганскую "Зарю" (основное время 1:1 и 5:4 в серии послематчевых пенальти). В 1/16 финала победили вышгородский "Диназ" из Второй Лиги - 1:0.