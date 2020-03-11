Динамо - Александрия: прогноз букмекеров на матч Кубка Украины

Фото: "Динамо" - "Александрия" (facebook.com/fcdynamoua)

Специалисты считают фаворитом киевский клуб

"Динамо" и "Александрия" сойдутся в центральном противостоянии 1/4 финала Кубка Украины. Трансляция начнется в 19:30, а смотреть матч можно на телеканале "2+2".

11 марта, 19:30

Киев, НСК "Олимпийский"

По мнению букмекеров, киевский клуб без проблем на своем поле одолеет "Александрию". Победу подопечных Алексея Михайличенко оценили коэффициентом 1,42. Тогда как на успех команды Владимира Шарана лишь в 6,80. На ничью можно поставить 4,80.

Предыдущий этап

Киевляне в овертайме обыграли донецкий "Шахтер" - действующего обладателя Кубка Украины. "Александрии" в противостоянии с "Зарей" сильнейшего пришлось определять с помощью серии послематчевых пенальти.

Последние встречи

"Бело-голубые" на выходных обыграли александрийцев на их поле в рамках чемпионата Украины со счетом 3:1. В текущем сезоне УПЛ эта была уже вторая победа "бело-синих" над соперником, результат первой встречи - 1:0.

В общем соперники провели 23 очных матча, 17 из которых выиграло "Динамо", дважды сильнее была "Александрия", а четыре поединка завершилось вничью.