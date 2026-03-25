Дим бачили навіть у Фінляндії: удар дронів паралізував нафтоекспорт РФ на Балтиці, - ЗМІ

16:45 25.03.2026 Ср
Приліт по російських портах був одним з найбільших за весь час війни
Валерій Ульяненко
Дим бачили навіть у Фінляндії: удар дронів паралізував нафтоекспорт РФ на Балтиці, - ЗМІ Фото: відвантаження нафти на Балтиці зупинено (Getty Images)

Внаслідок удару дронів та масштабної пожежі на терміналах російські порти Приморськ і Усть-Луга зупинили відвантаження нафти і нафтопродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Сили оборони уразили унікальний бойовий криголам для ФСБ

Агентство назвало атаку безпілотників на російські порти на Балтиці "одним із найбільших ударів" по нафтоекспортних об'єктах країни-агресорки за чотири роки війни. Джерела видання наголошують, що дим після удару було видно навіть у Фінляндії.

Зазначається, що зупинка російського нафтоекспорту, ймовірно, "посилить невизначеність" на світових нафтових ринках на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Джерело повідомило Reuters на умовах анонімності, що термінал в Усть-Лузі було оточено, а резервуари охопив вогонь.

Що передувало

Сьогодні, 25 березня, СБУ повідомила про спецоперацію з ураження інфраструктури нафтотерміналу порту Усть-Луга у Ленінградській області. Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по цілях на відстані 900 км.

Було уражено нафтоналивні стендери, а також резервуарний парк із нафтою та нафтопродуктами. Також на території порту було зафіксовано масштабну пожежу.

Ця атака СБУ на російський нафтоекспорт на Балтиці стала вже другою за тиждень. В понеділок, 23 березня, дрони Служби уразили порт Приморськ - він досі палає.

Зазначимо, після нещодавніх дронових атак Росія тимчасово зупиняла експорт нафти через порти Приморськ і Усть-Луга. Обстріли спричинили пожежі та перебої в роботі інфраструктури.

Крім того, 23 березня Сили оборони атакували стратегічні об'єкти енергетики росіян - нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим".

Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою