Дым видели даже в Финляндии: удар дронов парализовал нефтеэкспорт РФ на Балтике, - СМИ
В результате удара дронов и масштабного пожара на терминалах российские порты Приморск и Усть-Луга остановили отгрузку нефти и нефтепродуктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство назвало атаку беспилотников на российские порты на Балтике "одним из крупнейших ударов" по нефтеэкспортным объектам страны-агрессора за четыре года войны. Источники издания отмечают, что дым после удара был виден даже в Финляндии.
Отмечается, что остановка российского нефтеэкспорта, вероятно, "усилит неопределенность" на мировых нефтяных рынках на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Источник сообщил Reuters на условиях анонимности, что терминал в Усть-Луге был оцеплен, а резервуары охватил огонь.
Что предшествовало
Сегодня, 25 марта, СБУ сообщила о спецоперации по поражению инфраструктуры нефтетерминала порта Усть-Луга в Ленинградской области. Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по целям на расстоянии 900 км.
Были поражены нефтеналивные стендеры, а также резервуарный парк с нефтью и нефтепродуктами. Также на территории порта был зафиксирован масштабный пожар.
Эта атака СБУ на российский нефтеэкспорт на Балтике стала уже второй за неделю. В понедельник, 23 марта, дроны Службы поразили порт Приморск - он до сих пор пылает.
Отметим, после недавних дроновых атак Россия временно останавливала экспорт нефти через порты Приморск и Усть-Луга. Обстрелы вызвали пожары и перебои в работе инфраструктуры.
Кроме того, 23 марта Силы обороны атаковали стратегические объекты энергетики россиян - нефтяной терминал "Транснефть - порт Приморск" и нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим".