Дым видели даже в Финляндии: удар дронов парализовал нефтеэкспорт РФ на Балтике, - СМИ

16:45 25.03.2026 Ср
2 мин
Прилет по российским портам был одним из крупнейших за все время войны
aimg Валерий Ульяненко
Фото: отгрузка нефти на Балтике остановлена (Getty Images)

В результате удара дронов и масштабного пожара на терминалах российские порты Приморск и Усть-Луга остановили отгрузку нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Силы обороны поразили уникальный боевой ледокол для ФСБ

Агентство назвало атаку беспилотников на российские порты на Балтике "одним из крупнейших ударов" по нефтеэкспортным объектам страны-агрессора за четыре года войны. Источники издания отмечают, что дым после удара был виден даже в Финляндии.

Отмечается, что остановка российского нефтеэкспорта, вероятно, "усилит неопределенность" на мировых нефтяных рынках на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Источник сообщил Reuters на условиях анонимности, что терминал в Усть-Луге был оцеплен, а резервуары охватил огонь.

Что предшествовало

Сегодня, 25 марта, СБУ сообщила о спецоперации по поражению инфраструктуры нефтетерминала порта Усть-Луга в Ленинградской области. Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по целям на расстоянии 900 км.

Были поражены нефтеналивные стендеры, а также резервуарный парк с нефтью и нефтепродуктами. Также на территории порта был зафиксирован масштабный пожар.

Эта атака СБУ на российский нефтеэкспорт на Балтике стала уже второй за неделю. В понедельник, 23 марта, дроны Службы поразили порт Приморск - он до сих пор пылает.

Отметим, после недавних дроновых атак Россия временно останавливала экспорт нефти через порты Приморск и Усть-Луга. Обстрелы вызвали пожары и перебои в работе инфраструктуры.

Кроме того, 23 марта Силы обороны атаковали стратегические объекты энергетики россиян - нефтяной терминал "Транснефть - порт Приморск" и нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим".

"Есть определенные трудности": Арахамия анонсировал новые форматы работы Рады
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой