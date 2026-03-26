Диктаторський вояж: Лукашенко знайшов у КНДР нового друга та привіз квіти від Путіна

Зазначається, що північнокорейський диктатор на честь приїзду свого білоруського колеги влаштував урочисту зустріч із парадом та салютом артилерії .

Крім того, видання нагадало, що обидві країни підтримують війну РФ в Україні, а також перебувають під санкціями та звинувачуються у грубих порушеннях прав людини.

"Дружні відносини між нашими державами, що зародилися в епоху Радянського Союзу, ніколи не переривалися. Сьогодні, завдяки всебічному та стабільному розвитку, ми вступаємо у принципово новий етап", - сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор наголосив на важливості "тіснішою співпраці незалежних країн" в той час, як "провідні світові держави відкрито ігнорують і порушують норми міжнародного права".

The Guardian пише, що Лукашенко поклав букет від імені російського диктатора Володимира Путіна до Палацу Сонця Кумсусан, де знаходяться бальзамовані тіла батька та діда Кіма.

Глобальний проєкт Китаю

Журналісти наголошую, що КНДР та Білорусь стали частиною глобального проєкту Китаю, який хоче створити так званий багатополярний світ.

Раніше КНДР підписали схожу угоду щодо стратегічного партнерства з країною-агресоркою, що стало початком подальшої відправки північнокорейських солдатів на війну проти України в Курській області.

Натомість, зазначають аналітики, Пхеньян отримує від Москви фінансову допомогу, військові технології, продовольство та енергоносії.