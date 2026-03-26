Диктаторский вояж: Лукашенко нашел в КНДР нового друга и привез цветы от Путина

Отмечается, что северокорейский диктатор в честь приезда своего белорусского коллеги устроил торжественную встречу с парадом и салютом артиллерии.

Кроме того, издание напомнило, что обе страны поддерживают войну РФ в Украине, а также находятся под санкциями и обвиняются в грубых нарушениях прав человека.

"Дружеские отношения между нашими государствами, зародившиеся в эпоху Советского Союза, никогда не прерывались. Сегодня, благодаря всестороннему и стабильному развитию, мы вступаем в принципиально новый этап", - сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор подчеркнул важность "более тесного сотрудничества независимых стран" в то время, как "ведущие мировые державы открыто игнорируют и нарушают нормы международного права".

The Guardian пишет, что Лукашенко положил букет от имени российского диктатора Владимира Путина во Дворец Солнца Кумсусан, где находятся бальзамированные тела отца и деда Кима.

Глобальный проект Китая

Журналисты отмечают, что КНДР и Беларусь стали частью глобального проекта Китая, который хочет создать так называемый многополярный мир.

Ранее КНДР подписали похожее соглашение о стратегическом партнерстве со страной-агрессором, что стало началом дальнейшей отправки северокорейских солдат на войну против Украины в Курской области.

Взамен, отмечают аналитики, Пхеньян получает от Москвы финансовую помощь, военные технологии, продовольствие и энергоносители.