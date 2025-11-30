ua en ru
Диктатор загубився? Лукашенко раптово "зник з радарів" в Омані

Білорусь, Оман, Неділя 30 листопада 2025 22:09
UA EN RU
Диктатор загубився? Лукашенко раптово "зник з радарів" в Омані Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Самопроголошений "президент" Білорусі, диктатор Олександр Лукашенко "зник" в Омані, куди він прибув із візитом. Офіційні ЗМІ Омана мовчать про його приїзд, а білоруські провладні видання та пропаганда також не висвітлили візит диктатора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське видання "Позірк".

Зазначається, що неофіційний канал, який пов'язують із пресслужбою Лукашенка, повідомив про його прибуття до Маскату, столиці Омана, ще 28 листопада. З того моменту немає жодних даних про візит Лукашенка - ані в ЗМІ Омана, ані в білоруській пропаганді.

Відомо тільки, що Лукашенка в аеропорту Маската зустрічав президент Оманської інвестиційної агенції Абдульсалам Аль Муршиді. Проте інформаційні ресурси агентства про це мовчать. Немає інформації також на сайтах МЗС Омана та монаршої канцелярії - попри те, що з нагоди візиту лідера іншої держави повинні були б з'явитися повідомлення.

Низка ключових ЗМІ країни також нічого не пише. Oman News Agency, Al Watan, Oman, Times of Oman, Oman Daily Observer, Muscat Daily, Oman Tribune - усі ці видання жодним чином не прокоментували візит Лукашенка.

Офіційна пресслужба диктатора випустила 29 листопада тільки три повідомлення. Жодне з них не пов'язане із візитом до Омана. Все це виглядає дивно, оскільки у Лукашенка були в країні "наполеонівські" плани.

"Напередодні було заявлено, що Лукашенко в рамках візиту до Оману має намір "предметно обговорити" із султаном Хайсамом бін Таріком аль Саїдом "практичні кроки в розвиток раніше досягнутих домовленостей та реалізації спільних проєктів у різних сферах", - пише видання.

Зазначимо, за кілька днів до свого "таємничого зіткнення" Лукашенко дав непрохану пораду президенту України Володимиру Зеленському щодо мирного плану про завершення війни, яку розв'язала РФ. Як завжди, там не було анічого розумного - самі погрози на адресу Києва.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року білоруський режим відкрито підтримує агресію проти України. Лукашенко дозволив РФ використовувати територію своєї країни для вторгнення в Україну.

