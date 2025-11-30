ua en ru
Диктатор потерялся? Лукашенко внезапно "исчез с радаров" в Омане

Беларусь, Оман, Воскресенье 30 ноября 2025 22:09
Диктатор потерялся? Лукашенко внезапно "исчез с радаров" в Омане Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Самопровозглашенный "президент" Беларуси, диктатор Александр Лукашенко "исчез" в Омане, куда он прибыл с визитом. Официальные СМИ Омана молчат о его приезде, а белорусские провластные издания и пропаганда также не осветили визит диктатора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание "Позирк".

Отмечается, что неофициальный канал, который связывают с пресс-службой Лукашенко, сообщил о его прибытии в Маскат, столицу Омана, еще 28 ноября. С того момента нет никаких данных о визите Лукашенко - ни в СМИ Омана, ни в белорусской пропаганде.

Известно только, что Лукашенко в аэропорту Маската встречал президент Оманского инвестиционного агентства Абдульсалам Аль Муршиди. Однако информационные ресурсы агентства об этом молчат. Нет информации также на сайтах МИД Омана и монаршей канцелярии - несмотря на то, что по случаю визита лидера другого государства должны были бы появиться сообщения.

Ряд ключевых СМИ страны также ничего не пишет. Oman News Agency, Al Watan, Oman, Times of Oman, Oman Daily Observer, Muscat Daily, Oman Tribune - все эти издания никак не прокомментировали визит Лукашенко.

Официальная пресс-служба диктатора выпустила 29 ноября только три сообщения. Ни одно из них не связано с визитом в Оман. Все это выглядит странно, поскольку у Лукашенко были в стране "наполеоновские" планы.

"Накануне было заявлено, что Лукашенко в рамках визита в Оман намерен "предметно обсудить" с султаном Хайсамом бин Тариком аль Саидом "практические шаги в развитие ранее достигнутых договоренностей и реализации совместных проектов в различных сферах", - пишет издание.

Отметим, за несколько дней до своего "таинственного столкновения" Лукашенко дал непрошеный совет президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно мирного плана о завершении войны, которую развязала РФ. Как всегда, там не было ничего разумного - одни угрозы в адрес Киева.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года белорусский режим открыто поддерживает агрессию против Украины. Лукашенко позволил РФ использовать территорию своей страны для вторжения в Украину.

