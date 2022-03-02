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DHL приостановила перевозки в РФ и Беларусь

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Среда 02 марта 2022 11:10
DHL приостановила перевозки в РФ и Беларусь Фото: DHL приостановила перевозки в РФ и Белоруссию (фото flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Мировой лидер в области логистики DHL - приостановил предоставление собственных услуг Российской Федерации и Беларуси. Отправления из стран также не будут приниматься.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу DHL.

"Наши входящие услуги в Россию и Беларусь приостановлены, поэтому мы также не принимаем отправку в эти страны до дальнейшего уведомления", - пишет пресс-служба.

Обещают продолжить следить за ситуацией.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компани Apple прекратила работу в России из-за вторжения армии Путина в Украину.

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