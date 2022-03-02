DHL приостановила перевозки в РФ и Беларусь

Мировой лидер в области логистики DHL - приостановил предоставление собственных услуг Российской Федерации и Беларуси. Отправления из стран также не будут приниматься.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу DHL.

"Наши входящие услуги в Россию и Беларусь приостановлены, поэтому мы также не принимаем отправку в эти страны до дальнейшего уведомления", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компани Apple прекратила работу в России из-за вторжения армии Путина в Украину.

Война России против Украины продолжается седьмой день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.