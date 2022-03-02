DHL призупинила перевезення до РФ та Білорусі

Світовий лідер у галузі логістики DHL - призупинив надання власних послуг Російській Федерації та Білорусі. Відправлення з країн також не прийматимуться.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу DHL.

"Наші вхідні послуги до Росії та Білорусі призупинено, тому ми також не приймаємо відправлення в ці країни до подальшого повідомлення", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компані Apple припинила роботу в Росії через вторгнення армії Путіна в Україну.

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