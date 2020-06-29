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Действия Зеленского впервые не одобряют больше, чем поддерживают

Новости » Политика     29.06.2020 - 16:11
Действия Зеленского впервые не одобряют больше, чем поддерживают
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Действия президента не поддерживает почти половина опрошенных

Тех, кто не поддерживает действия президента Украины Владимира Зеленского впервые за последний год больше чем тех, кто одобряет его деятельность. Не поддерживают действия главы государства почти половина опрашиваемых.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса КМИС.

По данным опроса относительно оценки действий органов власти в мае-июне этого года, 38% респондентов ответили, что поддерживают действия и заявления Зеленского, тогда как в мае этот показатель составлял 47%.

Не одобряют деятельность президента 45% опрошенных украинцев, в мае действия Зеленского не поддерживали 37%. Разница между количеством тех, кто одобрю и тех, кто не одобряет действия Зеленского, впервые за год стала отрицательной - минус 7%.

Действия Зеленского впервые не одобряют больше, чем поддерживают

Напомним, ранее украинцы оценили первый год президентства Зеленского: более 28% опрошенных считают, что глава государства работал "хорошо".

Кроме того, в начале июня рейтинг Зеленского упал ниже 40%.

Также в июне снизился рейтинг партии "Слуга народа".

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийопросрейтингподдержка
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