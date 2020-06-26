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Украинцы оценили первый год президентства Зеленского

Новости » Политика     26.06.2020 - 12:48
Украинцы оценили первый год президентства Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Граждане считают, что Зеленский работал не плохо и не хорошо, средняя оценка - "тройка"

Относительное большинство украинцев считают, что Владимир Зеленский в первый год на посту президента работал "не плохо и не хорошо" - 33,7%. Еще 28,2% респондентов заявили, что "хорошо" справился с обязанностями.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного в конце апреля 2020 года.

Кроме того, 13,3% считают, что президент работал "очень плохо", 14,3% - "очень плохо", а 8,5% - "очень хорошо", 2,0% - затрудняются с ответом.

Украинцы оценили первый год президентства ЗеленскогоДоля тех, кто придерживается мнения, что президент защищает общенациональные интересы, составляла 50%, а тех, кто придерживается мнения, что он защищает собственные интересы и интересы своего политического окружения - 33%.

Доля респондентов, которые считают новую власть лучше предыдущей, составляет 38%. Еще примерно столько же (39%) считают, что нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей, а 16% - что она хуже предыдущей.

Абсолютное большинство респондентов (63%) считают, что власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать. 25% опрошенных считают, что власть лишь "имитирует усилия", и лишь 9% отмечают удачные действия власти.

Оценивая выполнение Зеленским предвыборных обещаний, относительно большинства тех обещаний, выполнение которых предлагалось оценить респондентам, чаще всего (большинство или относительное большинство) отмечают, что они совсем не выполнены.

Украинцы оценили первый год президентства Зеленского

Только 3,5% опрошенных считают, что за период своего пребывания на посту президента Владимир Зеленский полностью выполнит свои предвыборные обещания, 33% придерживаются мнения, что он выполнит большую часть своих обещаний, 31% - выполнит меньшую часть, 25% - практически не исполнит.

Исследование проведено Центром Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова в конце апреля 2020 года, считают, что общая ситуация в стране за последний год улучшилась, 15% украинцев.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова в конце апреля 2020 года, 28,9% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 48,7% - что события развиваются в неправильном направлении, а 22,4% затрудняются с ответом.

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Автор: Александр Белоус

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