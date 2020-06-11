Свежий рейтинг партий: поддержка "Слуги народа" упала ниже 30%

Рейтинг президентской партии снижается, растут рейтинги политсил различного направления
Если бы досрочные парламентские выборы состоялись в начале июня 2020 года, то в Верховную раду прошли бы четыре партии. Это "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
По данным опроса, среди всех украинцев за те или иные партии проголосовал бы такой процент населения:
Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели наиболее близки к возможным результатам выборов), то КМИС получил следующие результаты:
Для обеспечения корректности сравнения с другими опросам КМИС приводит три варианта рейтингов партий: % среди всех респондентов; % среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % среди тех собирается голосовать и определился с партией.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 24 мая по 4 июня 2020 года методом CATI среди 4000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки не превышает 1,7%.
Отметим, по данным опроса КМИС в конце апреля рейтинг партии "Слуга народа" превышал 30%.
Напомним, по данным опроса КМИС, если бы выборы президента Украины проходили в начале июня, то за Владимира Зеленского проголосовали 37,6% среди тех, кто определился с выбором.
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Автор: Александр Белоус