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Дії Зеленського вперше не схвалюють більше, ніж підтримують

Новини » Політика     29.06.2020 - 16:11
Дії Зеленського вперше не схвалюють більше, ніж підтримують
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Дії президента не підтримує майже половина опитаних

Тих, хто не підтримує дії президента України Володимира Зеленського вперше за останній рік більше чим тих, хто схвалює його діяльність. Не підтримують дії глави держави майже половина опитуваних.

Про це свідчать дані соціологічного опитування КМІС.

За даними опитування щодо оцінки дій органів влади у травні-черві цього року, 38% респондентів відповіли, що підтримують дії та заяви Зеленського, тоді як у травні цей показник становив 47%.

Не схвалюють діяльність президента 45% опитаних українців, у травні дії Зеленського не підтримували 37%. Різниця між кількістю тих, хто схвалю та тих, хто не схвалює дії Зеленського, вперше за рік стала від'ємною - мінус 7%.

Дії Зеленського вперше не схвалюють більше, ніж підтримують

Нагадаємо, раніше українці оцінили перший рік президентства Зеленського: понад 28% опитаних вважають, що глава держави працював "добре".

Крім того, на початку червня рейтинг Зеленського впав нижче 40%.

Також у червні знизився рейтинг партії "Слуга народу".

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Володимир Зеленськийопросрейтингподдержка
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