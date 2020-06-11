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Рейтинг Зеленского упал ниже 40%

Новости » Политика     11.06.2020 - 11:31
Рейтинг Зеленского упал ниже 40%
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент теряет несколько процентов каждый месяц

Если бы выборы президента Украины проходили в начале июня 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 25,7% украинцев. Если рассчитывать проценты тех, кто определился, то поддержка действующего президента составляет 37,6%.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, респонденты планируют голосовать:

  • 11,1% - за Петра Порошенко,
  • 9% - за Юрия Бойко,
  • 6% - за Юлию Тимошенко,
  • 4,6% - за Игоря Смешко,
  • 3% - за Анатолия Гриценко,
  • 3% - за Олега Ляшко,
  • 2,1% - за Святослава Вакарчука,
  • 1,4% - за Александра Вилкула,
  • за других кандидатов - всего 2,5%,
  • 2,6% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
  • 16,2% - не определились, за кого голосовать,
  • 1,6% - отказались отвечать на вопрос,
  • 11,3% - сказали, что не будут голосовать на выборах

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то результаты следующие:

  • 16,2% - за Петра Порошенко,
  • 13,2% - за Юрия Бойко,
  • 8,7% - за Юлию Тимошенко,
  • 6,8% - за Игоря Смешко,
  • 4,4% - за Анатолия Гриценко,
  • 4,4% - за Олега Ляшко,
  • 3% - за Святослава Вакарчука,
  • 2% - за Александра Вилкула,
  • за других кандидатов - всего 3,6%.

Рейтинг Зеленского упал ниже 40%

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 24 мая по 4 июня 2020 года методом CATI среди 4000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки не превышает 1,7%.

Напомним, по данным опроса КМИС, если бы выборы президента Украины проходили в конце апреля, то за Владимира Зеленского проголосовали 42,6% среди тех, кто определился с выбором.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, Владимира Зеленского в конце апреля планировали поддержать 45,1% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийрейтингПрезидент
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