Деякі ретранслятори для дронів у Білорусі знову працюють, - Іващенко

Він зауважив, що російська армія досі не має надійного аналога терміналів Starlink від SpaceX, які ЗСУ використовують для безпечного зв'язку та управління дронами на полі бою. Щоб компенсувати це, ворог розгортає мережу з веж і ретрансляторів уздовж українського кордону.

"Вони можуть використовувати мережу з багатьма вежами та ретрансляторами. Ці ретранслятори знаходяться вздовж кордону, і ми помітили шість з них на території Білорусі", - розповів очільник ГУР.

Іващенко зазначив, що раніше президент Володимир Зеленський попереджав Білорусь не підтримувати напади на українську столицю, інакше Україна завдасть удару у відповідь. Начальник ГУР заявив, що тепер Київ змушений розглянути, чи варто атакувати білоруську територію.

"Вони припинили їх розгортання на певний період, але тепер ми бачимо, що деякі ретранслятори знову працюють. У нас достатньо можливостей, щоб впоратися з цим", - сказав Іващенко.

Ретранслятори у Білорусі

Нагадаємо, у червні президент України звернувся до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка із закликом демонтувати ретранслятори.

Глава держави відвів на це тиждень, наголосивши, що у разі відсутності реакції Україна самостійно знищить ці об'єкти.