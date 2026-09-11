Некоторые ретрансляторы для дронов в Беларуси снова работают, - Иващенко

Он отметил, что у российской армии до сих пор нет надежного аналога терминалов Starlink от SpaceX, которые ВСУ используют для безопасной связи и управления дронами на поле боя. Чтобы компенсировать это, враг разворачивает сеть из башен и ретрансляторов вдоль украинской границы.

"Они могут использовать сеть со многими башнями и ретрансляторами. Эти ретрансляторы находятся вдоль границы, и мы заметили шесть из них на территории Беларуси", - рассказал глава ГУР.

Иващенко отметил, что ранее президент Владимир Зеленский предупреждал Беларусь не поддерживать нападения на украинскую столицу, иначе Украина нанесет ответный удар. Начальник ГУР заявил, что теперь Киев вынужден рассмотреть, стоит ли атаковать белорусскую территорию.

"Они прекратили их развертывание на определенный период, но теперь мы видим, что некоторые ретрансляторы снова работают. У нас достаточно возможностей справиться с этим", - сказал Иващенко.

Ретрансляторы в Беларуси

Напомним, в июне президент Украины обратился к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом демонтировать ретрансляторы.

Глава государства отвел на это неделю, подчеркнув, что в случае отсутствия реакции Украина самостоятельно уничтожит эти объекты.