Деякі країни ЄС заробляють шалені суми на російсько-українській війні, - прем’єр Латвії

Кулбергс не приховує свого обурення через те, що деякі країни-члени ЄС блокують новий 21-й пакет санкцій проти Росії. Насамперед йдеться про Болгарію та Грецію.

На його переконання, накладення вето на окремі частини пакета фактично є співучастю у загибелі українських воїнів та цивільних осіб.

Ба більше, прем’єр Латвії наголосив, що бездіяльність щодо "тіньового флоту" Росії та її продажів СПГ підживлює "російську військову машину".

"Крім того, деякі (європейські - ред.) країни заробляють на цьому шалені суми. Питання в тому, чи хочете ви заробляти гроші, чи хочете ви миру? Ці дві речі одночасно мати не можна", - заявив Кулбергс.

Нагадаємо, 15 липня Комітету постійних представників ЄС (Coreper) не вдалося погодити ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії.

Водночас, поки переговори тривають, дипломати вирішили відкласти рішення щодо зниження граничної ціни на російську нафту щонайменше до 23 липня.