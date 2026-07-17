Деякі країни ЄС заробляють шалені суми на російсько-українській війні, - прем’єр Латвії

Для окремих європейських країн російсько-українська війна стала серйозним джерелом доходу.
Про це заявив прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Кулбергс не приховує свого обурення через те, що деякі країни-члени ЄС блокують новий 21-й пакет санкцій проти Росії. Насамперед йдеться про Болгарію та Грецію.
На його переконання, накладення вето на окремі частини пакета фактично є співучастю у загибелі українських воїнів та цивільних осіб.
Ба більше, прем’єр Латвії наголосив, що бездіяльність щодо "тіньового флоту" Росії та її продажів СПГ підживлює "російську військову машину".
"Крім того, деякі (європейські - ред.) країни заробляють на цьому шалені суми. Питання в тому, чи хочете ви заробляти гроші, чи хочете ви миру? Ці дві речі одночасно мати не можна", - заявив Кулбергс.
Нагадаємо, 15 липня Комітету постійних представників ЄС (Coreper) не вдалося погодити ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії.
Водночас, поки переговори тривають, дипломати вирішили відкласти рішення щодо зниження граничної ціни на російську нафту щонайменше до 23 липня.
До речі, нещодовно ми повідомляли, що "пекельні санкції" Грема проти РФ підтримують понад 60 сенаторів.
Також РБК-Україна писало про те, чому російські мільярдери терміново виводять гроші з країни.
Ба більше, стало відомо, що росіяни знайшли лазівку, щоб потрапити в ЄС на тлі посилення візових обмежень.