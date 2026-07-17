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Деякі країни ЄС заробляють шалені суми на російсько-українській війні, - прем’єр Латвії

09:48 17.07.2026 Пт
2 хв
Ба більше, вони підживлюють військову машину РФ
aimg Юлія Капітонова
Фото: Андріс Кулбергс, прем’єр-міністр Латвії (facebook.com/andris.kulbergs)

Для окремих європейських країн російсько-українська війна стала серйозним джерелом доходу.

Про це заявив прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кулбергс не приховує свого обурення через те, що деякі країни-члени ЄС блокують новий 21-й пакет санкцій проти Росії. Насамперед йдеться про Болгарію та Грецію.

На його переконання, накладення вето на окремі частини пакета фактично є співучастю у загибелі українських воїнів та цивільних осіб.

Ба більше, прем’єр Латвії наголосив, що бездіяльність щодо "тіньового флоту" Росії та її продажів СПГ підживлює "російську військову машину".

"Крім того, деякі (європейські - ред.) країни заробляють на цьому шалені суми. Питання в тому, чи хочете ви заробляти гроші, чи хочете ви миру? Ці дві речі одночасно мати не можна", - заявив Кулбергс.

Нагадаємо, 15 липня Комітету постійних представників ЄС (Coreper) не вдалося погодити ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії.

Водночас, поки переговори тривають, дипломати вирішили відкласти рішення щодо зниження граничної ціни на російську нафту щонайменше до 23 липня.

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