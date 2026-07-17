RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Некоторые страны ЕС зарабатывают сумасшедшие суммы на российско-украинской войне, - премьер Латвии

09:48 17.07.2026 Пт
2 мин
Более того, они подпитывают военную машину РФ
aimg Юлия Капитонова
Фото: Андрис Кулбергс, премьер-министр Латвии (facebook.com/andris.kulbergs)

Для отдельных европейских стран российско-украинская война стала серьезным источником дохода.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кулбергс не скрывает своего возмущения из-за того, что некоторые страны-члены ЕС блокируют новый 21-й пакет санкций против России. В первую очередь речь идет о Болгарии и Греции.

По его мнению, наложение вето на отдельные части пакета фактически является соучастием в гибели украинских воинов и гражданских лиц.

Более того, премьер Латвии подчеркнул, что бездействие в отношении "теневого флота" России и ее продаж СПГ подпитывает "российскую военную машину".

"Кроме того, некоторые (европейские - ред.) страны зарабатывают на этом сумасшедшие суммы. Вопрос только в том, вы хотите зарабатывать деньги или хотите мира? Эти две вещи одновременно иметь нельзя", - заявил Кулбергс.

Напомним, 15 июля Комитету постоянных представителей ЕС (Coreper) не удалось согласовать принятие 21-го пакета санкций против России.

В то же время, пока переговоры продолжаются, дипломаты решили отложить решение о снижении предельной цены на российскую нефть, по меньшей мере, до 23 июля.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзСанкции против Россиитеневой флотРоссийская ФедерацияВойна России против УкраиныЛатвия