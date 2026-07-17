"Пекельні санкції" Грема проти РФ підтримують більше 60 сенаторів, але є нюанс, - Axios
Двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, який ініціював покійний сенатор Ліндсі Грем, має вже понад 60 співавторів, що дозволяє його ухвалити. Але весь нюанс криється у термінах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Як пише видання, законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії вже має необхідну кількість голосів, щоб його ухвалити в Сенаті.
За словами джерела, наразі налічується як мінімум 61 співавтор законопроєкту, з яких 39 - це республіканці та 22 - демократи.
Але найголовнішою перешкодою тепер є час, який потрібно отримати, щоб обговорити документ у Сенаті. Тобто терміни розгляду поки що не визначені.
Крім цього, законопрєект, що просувається в Сенаті США, повинен буде ще схвалений Палатою представників.
Що відомо
Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем більше року активно намагався просунути законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії. Він передбачав мита у розмірі 500% проти країн, які купують російські енергоносії.
Однак у липні 2026 року Грем після візиту до Києва та повернення до США раптово помер, що порушило питання, чи буде реалізовано його законопроект про санкції.
Президент США Дональд Трамп не став повністю підтримувати документ, проте дав зрозуміти, що готовий підписати його на знак поваги до Грема.
Сенатори, зокрема демократ Річард Блюменталь, який є співавтором - він продовжує просувати документ, але вже відомо, що законопроект має деякі корективи.
Якщо його ухвалять, то він, як і раніше, посилить тиск на диктатора РФ Володимира Путіна за війну Росії проти України. Однак мова вже йде не про 500, а про 100% мит для покупців російської нафти та газу.
Зокрема, санкції будуть спрямовані проти таких країн як Китай та Індія з метою перекриття доходів, які допомагають фінансувати російську війну проти України.
Крім цього законопроєкт направлений проти російського "тіньового флоту", який використовується для обходу західних санкцій при експорті російської нафти.