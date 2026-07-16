Росіяни знайшли лазівку, щоб потрапити в ЄС на тлі посилення візових обмежень

Росіяни різко збільшили попит на отримання другого громадянства в острівних державах. Найпопулярнішими стали паспорти Вануату та Сан-Томе і Принсіпі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

У першому півріччі кількість угод на отримання громадянства Вануату серед росіян зросла втричі порівняно з минулим роком.

Схожа ситуація спостерігається і з африканською Республікою Сан-Томе і Принсіпі - програма інвестиційного громадянства там запрацювала лише наприкінці 2025 року, але за шість місяців громадяни РФ уклали стільки ж угод, скільки й щодо Вануату. Йдеться про десятки оформлених паспортів, що для таких крихітних територій є справжнім ажіотажем.

Скільки коштує нове громадянство

Ці країни дозволяють росіянам оформлювати документи дистанційно, а сам процес займає від двох до чотирьох місяців. Вартість та умови суттєво відрізняються:

Сан-Томе і Принсіпі обійдеться у 90 тисяч доларів на родину. Паспорт дає право на безвізовий в’їзд до 60 країн та полегшує отримання посвідки на проживання у Португалії чи Бразилії.

Вануату коштує значно дорожче - 170-200 тисяч доларів на сім'ю. З цим документом можна відвідувати без віз 90 країн світу.

Як пояснюють експерти, такі паспорти не дають права вільного в'їзду до США чи країн ЄС. Проте вони значно спрощують отримання довгострокових віз та допомагають зняти з російського бізнесу санкційний тягар.

Зміна пріоритетів при купівлі нерухомості

Наразі понад дві третини росіян (68%) купують закордонну нерухомість виключно заради статусу резидента чи громадянства. Ще два роки тому цей показник становив лише 42%.

При цьому загальний інтерес до придбання дорогого житла для проживання за кордоном серед громадян РФ стрімко падає. У першому півріччі він знизився на 23%, а за підсумками 2025 року падіння склало 38%.

Найбільше росіян продовжує цікавити Європа, на яку припадає 47% усіх угод. Абсолютним лідером залишається Греція - єдина країна ЄС (окрім Кіпру), де досі діють "золоті візи".

Друге місце займає Південно-Східна Азія (24%), зокрема Таїланд та Індонезія. Близький Схід утримує третю позицію (7%), хоча попит на ОАЕ різко впав на 40% через війну в Ірані.

Чому росіяни шукають нові шляхи

Раніше популярні серед росіян програми отримання "золотих паспортів" у країнах Карибського басейну (Гренада, Домінікана, Антигуа і Барбуда, Сент-Люсія) повністю закрилися для них після початку повномасштабної війни в Україні.

Крім того, з 2023 року Туреччина різко посилила правила видачі посвідки на проживання за інвестиції. Через це її частка на ринку серед росіян впала до 5%, а оформити турецьке громадянство стало практично неможливо. Звуження вибору змушує громадян РФ оперативно переорієнтовуватися на будь-які доступні юрисдикції.

Візові обмеження для росіян

Європейська комісія має намір і надалі посилювати візові обмеження для росіян. Якщо до початку повномасштабного вторгнення вони щороку отримували близько чотирьох мільйонів шенгенських віз, то у 2025 році цей показник скоротився приблизно до 500 тисяч. Крім того, багаторазові візи здебільшого замінили одноразовими.

Водночас низка європейських країн повністю припинила приймати документи від громадян РФ для оформлення туристичних віз. Йдеться про Польщу, Литву, Латвію, Естонію, Чехію, Данію, Бельгію, Фінляндію та Нідерланди.

Деякі держави не запровадили повної заборони, але суттєво посилили вимоги до заявників. Зокрема, Німеччина вимагає підтвердження наявності банківського рахунку в ЄС, а Словенія - дійсний авіаквиток.

Своєю чергою Норвегія заборонила в'їзд російським туристам без нагальної потреби, тоді як Кіпр скасував спрощений візовий режим для громадян РФ і запровадив повну оплату консульського збору.