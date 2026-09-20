"Деякі хочуть війни": Фіцо звинуватив Захід у спробі спровокувати конфлікт між НАТО та РФ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що частина західних політиків нібито прагне прямого конфлікту між НАТО та Росією. На його думку, до цього може підштовхувати провал стратегії перемоги над Москвою у війні проти України.

У відеозверненні Фіцо заявив, що Європа наблизилася до масштабної війни як ніколи раніше. Він пов'язав свої побоювання з можливістю того, що війна в Україні переросте у пряме протистояння Росії та НАТО.

"Ми стикаємося зі смертельною небезпекою", - сказав словацький прем'єр.

За його словами, західна стратегія, спрямована на перемогу над Росією через підтримку України, не дала очікуваного результату.

"Провал стратегії знищення Росії через війну в Україні змусив деяких західних політиків повірити, що якщо мети не можна досягти за допомогою української армії та повної підтримки її, то треба докласти всіх зусиль, щоб спровокувати конфлікт між НАТО та Росією", - зазначив словацький лідер.

Він вкотре наголосив, що війна в Україні не є війною Словаччини чи НАТО.

"Деякі войовничі політики в НАТО намагаються за будь-яку ціну перетворити цю війну на конфлікт між Росією та НАТО", - додав Фіцо.

Окремо він розкритикував підтримку України з боку Заходу. За словами словацького прем'єра, вона лише "підливає масла у вогонь", хоча не принесла очікуваного результату.

Що кажуть у Європі

Заява Фіцо пролунала на тлі попереджень інших європейських лідерів про російські гібридні дії.

Раніше у Польщі заявляли про активізацію російських спецслужб проти європейської інфраструктури, яка допомагає Україні. Серед потенційних цілей називали залізницю, мости та прикордонні переходи.

Прем'єр-міністр Дональд Туск також попереджав, що найближчі тижні та місяці можуть стати періодом активних дій РФ і не виключав поширення ескалації на польську територію.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявляв, що Вільнюс та союзники мають однакову розвідувальну інформацію про можливі гібридні атаки Росії. За його словами, йдеться, зокрема, про можливу операцію "під чужим прапором".