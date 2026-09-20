"Некоторые хотят войны": Фицо обвинил Запад в попытке спровоцировать конфликт между НАТО и РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что часть западных политиков якобы стремится к прямому конфликту между НАТО и Россией. По его мнению, может подталкивать провал стратегии победы над Москвой в войне против Украины.

В видеообращении Фицо заявил, что Европа приблизилась к масштабной войне как никогда раньше. Он связал опасения с возможностью того, что война в Украине перерастет в прямое противостояние России и НАТО.

"Мы сталкиваемся со смертельной опасностью", – сказал словацкий премьер.

По его словам, западная стратегия, направленная на победу над Россией по поддержке Украины, не дала ожидаемого результата.

"Провал стратегии уничтожения России из-за войны в Украине заставил некоторых западных политиков поверить, что если цели нельзя достичь с помощью украинской армии и полной поддержки ее, то нужно приложить все усилия, чтобы спровоцировать конфликт между НАТО и Россией", - отметил словацкий лидер.

Он подчеркнул, что война в Украине не является войной Словакии или НАТО.

"Некоторые воинственные политики в НАТО пытаются любой ценой превратить эту войну в конфликт между Россией и НАТО", - добавил Фицо.

Отдельно он подверг критике поддержку Украины со стороны Запада. По словам словацкого премьера, она только "подливает масла в огонь", хотя не принесла ожидаемого результата.

Что говорят в Европе

Заявление Фицо прозвучало на фоне предупреждений других европейских лидеров о российских гибридных действиях.

Ранее в Польше заявляли об активизации российских спецслужб против европейской инфраструктуры, помогающей Украине. Среди потенциальных целей называли железную дорогу, мосты и пограничные переходы.

Премьер-министр Дональд Туск также предупреждал, что в ближайшие недели и месяцы могут стать периодом активных действий РФ и не исключал распространения эскалации на польскую территорию.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявлял, что Вильнюс и союзники имеют одинаковую разведывательную информацию о возможных гибридных атаках России. По его словам, речь идет, в частности, о возможной операции "под чужим флагом".