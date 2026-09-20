"Некоторые хотят войны": Фицо обвинил Запад в попытке спровоцировать конфликт между НАТО и РФ

Война в Украине может выйти за рамки нынешнего противостояния и перерасти в конфликт РФ и НАТО. В Европе заговорили об опасном сценарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что часть западных политиков якобы стремится к прямому конфликту между НАТО и Россией. По его мнению, может подталкивать провал стратегии победы над Москвой в войне против Украины.
В видеообращении Фицо заявил, что Европа приблизилась к масштабной войне как никогда раньше. Он связал опасения с возможностью того, что война в Украине перерастет в прямое противостояние России и НАТО.
"Мы сталкиваемся со смертельной опасностью", – сказал словацкий премьер.
По его словам, западная стратегия, направленная на победу над Россией по поддержке Украины, не дала ожидаемого результата.
"Провал стратегии уничтожения России из-за войны в Украине заставил некоторых западных политиков поверить, что если цели нельзя достичь с помощью украинской армии и полной поддержки ее, то нужно приложить все усилия, чтобы спровоцировать конфликт между НАТО и Россией", - отметил словацкий лидер.
Он подчеркнул, что война в Украине не является войной Словакии или НАТО.
"Некоторые воинственные политики в НАТО пытаются любой ценой превратить эту войну в конфликт между Россией и НАТО", - добавил Фицо.
Отдельно он подверг критике поддержку Украины со стороны Запада. По словам словацкого премьера, она только "подливает масла в огонь", хотя не принесла ожидаемого результата.
Заявление Фицо прозвучало на фоне предупреждений других европейских лидеров о российских гибридных действиях.
Ранее в Польше заявляли об активизации российских спецслужб против европейской инфраструктуры, помогающей Украине. Среди потенциальных целей называли железную дорогу, мосты и пограничные переходы.
Премьер-министр Дональд Туск также предупреждал, что в ближайшие недели и месяцы могут стать периодом активных действий РФ и не исключал распространения эскалации на польскую территорию.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявлял, что Вильнюс и союзники имеют одинаковую разведывательную информацию о возможных гибридных атаках России. По его словам, речь идет, в частности, о возможной операции "под чужим флагом".
В то же время, Литваподготовила план эвакуации жителей Вильнюса на случай военной угрозы или масштабного кризиса. Одним из возможных направлений выезда должна стать Польша, рассматриваемая как транзитный коридор для жителей стран Балтии.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс со своей стороны предупредил об уязвимости европейского ПВО. По его словам, если Россия запустит несколько ракет по территории НАТО, это может стать серьезным испытанием для многих стран.