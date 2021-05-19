Дев'ятиденне бомбардування Ізраїлем Гази відкинуло ХАМАС на багато років назад, - Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що дев'ятиденне бомбардування гази "відкинуло ХАМАС на багато років назад". Військова операція Ізраїлю , за його словами, продовжиться, "поки не відновиться спокій всіх ізраїльських громадян".

Нетаньяху зазначив, що ХАМАС отримала "несподівані удари", і вони "триватимуть стільки, скільки буде потрібно".

За оцінками Ізраїлю, на початку конфлікту ХАМАС і "Ісламський джихад", два основні угруповання в секторі Газа, мали в арсеналі близько 12 тисяч ракет або мінометів. Станом на 15:00 за Гринвічем у вівторок бойовики випустили близько 3,3 тисяч ракет по Ізраїлю, з яких від 450 до 500 не досягли мети, що призвело до жертв у Газі.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Газі вбито не менше 215 осіб, у тому числі майже 100 жінок і дітей. В Ізраїлі загинули 12 людей, у тому числі двоє дітей. У вівторок Ізраїль заявив, що серед убитих в Газі було не менше 150 бойовиків. ХАМАС не наводить даних про втрати бойовиків.