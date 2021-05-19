Дев'ятиденне бомбардування Ізраїлем Гази відкинуло ХАМАС на багато років назад, - Нетаньяху
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що дев'ятиденне бомбардування гази "відкинуло ХАМАС на багато років назад". Військова операція Ізраїлю, за його словами, продовжиться, "поки не відновиться спокій всіх ізраїльських громадян".
Про це пише ВВС.
Нетаньяху зазначив, що ХАМАС отримала "несподівані удари", і вони "триватимуть стільки, скільки буде потрібно".
За оцінками Ізраїлю, на початку конфлікту ХАМАС і "Ісламський джихад", два основні угруповання в секторі Газа, мали в арсеналі близько 12 тисяч ракет або мінометів. Станом на 15:00 за Гринвічем у вівторок бойовики випустили близько 3,3 тисяч ракет по Ізраїлю, з яких від 450 до 500 не досягли мети, що призвело до жертв у Газі.
За даними Міністерства охорони здоров'я, в Газі вбито не менше 215 осіб, у тому числі майже 100 жінок і дітей. В Ізраїлі загинули 12 людей, у тому числі двоє дітей. У вівторок Ізраїль заявив, що серед убитих в Газі було не менше 150 бойовиків. ХАМАС не наводить даних про втрати бойовиків.
Нагадаємо, 18 травня Нетаньяху заявив, що Ізраїль буде жорстко відповідати на кожну випущену ракету з Сектора Газа. Військова операція з нанесення ударів по інфраструктурі радикальних угруповань триватиме ще кілька днів.
Раніше Єгипет запропонував Ізраїлю і ХАМАС укласти угоду про перемир'я. Планується, що воно має набути чинності з четверга, 20 травня.