DevDroid показали новий розвідувально-ударний робот Droid TW 40 (відео)

Що відомо про новий комплекс

Droid TW 40 поєднує в собі шестиколісну мобільну платформу, бойовий модуль Wolly 40 з автоматичним гранатометом Mk 19 та універсальну систему керування Droid Box.

За словами розробників, новинка призначена для вогневої підтримки підрозділів, а також для роботи по позиціях противника, укриттях, живій силі та легкоброньованій техніці.

Ключові характеристики та можливості робота:

завдяки 40-мм гранатомету комплекс працює як із відкритих, так і із закритих вогневих позицій на відстані до 1,5 кілометрів;

оснащений вбудованим балістичним обчислювачем, системою наведення за координатами та тепловізором для виявлення цілей;

розрахований на бездоріжжя, болота, пісок, сніг та каміння, а також здатний долати неглибокі водні перешкоди;

розганяється до 13 км/год. Запас ходу становить до 70 км по твердому покриттю та до 50 км по бездоріжжю. У режимі очікування працює до 120 годин.

Керування здійснюється через систему Droid Box, яка підтримує 6 типів зв’язку (зокрема радіозв'язок, LTE та супутниковий) і дозволяє оператору контролювати платформу й бойовий модуль через єдиний інтерфейс.

"Після рішень калібру 7,62 і 12,7 мм ми створили комплекс із 40-мм гранатометом, а також доповнили гусеничні платформи колісною. Це дає військовим ширший вибір рішень для різних бойових завдань, типів місцевості та умов застосування", – зазначив CEO DevDroid Юрій Поріцький.