Майже вдвічі більше, ніж торік: ЗСУ отримають понад 22 тисячі наземних роботів

Українські військові отримають понад 22 тисячі нових наземних роботизованих комплексів різного призначення. З початку 2026 року обсяги закупівлі вже майже удвічі перевищили показники за увесь минулий рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Яку техніку передадуть на фронт

Усі законтрактовані наземні роботизовані комплекси (НРК) - українського виробництва, зазначили у Міноборони. Більшість із них є логістичними, далі йдуть інженерні, а також бойові роботи.

Завдання, які виконуватимуть роботи на передовій:

доставка боєприпасів та прозізії на позиції;

евакуація поранених та полеглих військовослужбовців;

проведення розвідувально-ударних операцій.

Тисячі одиниць уже поставлені у військові частини. Зокрема, 2 069 роботів підрозділи обрали самостійно через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

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Інтенсивність використання НРК зростає

У червні українські військові виконали за допомогою наземних роботів понад 16 600 місій. Це на 18,6% більше, ніж у травні, та на 122% більше порівняно із січнем.

За виконані завдання підрозділи отримують єБали, які через платформу Brave1 Market можна обмінювати на: