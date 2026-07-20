Майже вдвічі більше, ніж торік: ЗСУ отримають понад 22 тисячі наземних роботів
Українські військові отримають понад 22 тисячі нових наземних роботизованих комплексів різного призначення. З початку 2026 року обсяги закупівлі вже майже удвічі перевищили показники за увесь минулий рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Яку техніку передадуть на фронт
Усі законтрактовані наземні роботизовані комплекси (НРК) - українського виробництва, зазначили у Міноборони. Більшість із них є логістичними, далі йдуть інженерні, а також бойові роботи.
Завдання, які виконуватимуть роботи на передовій:
- доставка боєприпасів та прозізії на позиції;
- евакуація поранених та полеглих військовослужбовців;
- проведення розвідувально-ударних операцій.
Тисячі одиниць уже поставлені у військові частини. Зокрема, 2 069 роботів підрозділи обрали самостійно через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.
Інтенсивність використання НРК зростає
У червні українські військові виконали за допомогою наземних роботів понад 16 600 місій. Це на 18,6% більше, ніж у травні, та на 122% більше порівняно із січнем.
За виконані завдання підрозділи отримують єБали, які через платформу Brave1 Market можна обмінювати на:
- FPV-дрони та важкі бомбери;
- додаткові роботизовані комплекси;
- засоби РЕБ та інші технологічні рішення.
Як раніше повідомлялося, за перші шість місяців 2026 року АОЗ ДОТ законтрактувала безпілотників на 333,6 млрд гривень. Це також вдвічі більше обсягів закупівлі за аналогічний період минулого року. А з серпня 2025 року на маркетплейсі Brave1 Market за єБали продали дронів та різних комплектуючих на понад 35 млрд гривень.