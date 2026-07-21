DevDroid показали новый разведывательно-ударный робот Droid TW 40 (видео)

Что известно о новом комплексе

Droid TW 40 объединяет шестиколесную мобильную платформу, боевой модуль Wolly 40 с автоматическим гранатометом Mk 19 и универсальную систему управления Droid Box.

По словам разработчиков, новинка предназначена для огневой поддержки подразделений, а также для работы по позициям противника, укрытиям, живой силе и легкобронированной технике.

Ключевые характеристики и возможности работы:

благодаря 40-мм гранатомету комплекс работает как с открытых, так и закрытых огневых позиций на расстоянии до 1,5 километров;

оснащен встроенным баллистическим вычислителем, системой наведения по координатам и тепловизором для обнаружения целей;

рассчитан на бездорожье, болота, песок, снег и камни, а также способен преодолевать неглубокие водные препятствия;

разгоняется до 13 км/ч . Запас хода составляет до 70 км по жесткому покрытию и до 50 км по бездорожью. В режиме ожидания работает до 120 часов.

Управление осуществляется через систему Droid Box, которая поддерживает 6 типов связи (в том числе радиосвязь, LTE и спутниковую) и позволяет оператору контролировать платформу и боевой модуль через единый интерфейс.

"После решений калибра 7,62 и 12,7 мм мы создали комплекс с 40-мм гранатометом, а также дополнили гусеничные колесные платформы. Это дает военным более широкий выбор решений для различных боевых задач, типов местности и условий применения", - отметил CEO DevDroid Юрий Порицкий.