ua en ru
Вт, 21 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Українські військові створили НРК "Пегас", що здатен долати болота (фото)

11:43 21.07.2026 Вт
2 хв
Як виглядає новий НРК "Пегас"?
aimg Костянтин Широкун
Українські військові створили НРК "Пегас", що здатен долати болота (фото) Фото: українські військові створили НРК "Пегас" (прес-служба 115 бригади ТрО)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Військові представили НРК "Пегас", який під час випробувань подолав складне бездоріжжя, недоступне для більшості серійних НРК, і виявився у кілька разів дешевшим за заводські аналоги.

Про це РБК-Україна повідомили розробники НРК.

У 115-й бригаді ТрО створили НРК, який може проходити складне бездоріжжя й перевозить до 370 кг вантажу.

"Нещодавно після дощів навіть квадроциклом було складно заїхати. А стандартні роботи в болоті просто сідають на пузо і загрузають", - розповідає інженер бригади Борис.

Саме такі ситуації й підштовхнули військових створити власну техніку – дешевшу, краще пристосовану до складного бездоріжжя та конкретних бойових задач. Так у бригаді з'явилася інженерна майстерня, де сьогодні збирають НРК, ретранслятори й модернізують обладнання для фронту.

Українські військові створили НРК &quot;Пегас&quot;, що здатен долати болота (фото)

Особливості НРК

Ключовою особливістю НРК є те, що техніку створюють не за заводськими кресленнями, а під конкретні бойові задачі. Для цього використовують уживані комплектуючі, самостійно проектують конструкцію та навіть шукають двигуни на OLX.

У бригаді пояснюють, що одна з ключових переваг НРК – можливість змінювати його під конкретну місцевість. Для цього збільшили кліренс, встановили безповітряні колеса та зробили конструкцію, яку можна швидко модернізувати.

Сьогодні робот використовується насамперед для логістики. Він доставляє воду, паливо, боєкомплект і продукти на позиції. За один рейс він перевозить до 200 кг вантажу, а під час випробувань успішно витримав навантаження у 370 кг.

Українські військові створили НРК &quot;Пегас&quot;, що здатен долати болота (фото)

"Більшість НРК після розрядження потрібно заряджати кілька годин. Ми знайшли рішення. Робот працює на змінних акумуляторах. Якщо батарея розрядилася, екіпажу достатньо просто замінити комплект – і вже за кілька хвилин техніка знову готова виконувати завдання", - розповів інженер бригади Борис.

Для таких місій львівські інженери з PAWELL Battery розробили акумулятори для важких дронів і наземних роботизованих комплексів. В їх основі – технології промислових систем живлення, спеціальні контролери рівномірного розряду та силові шини з мінімальними втратами енергії.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, Міноборони кодифікувало і допустило до використання у ЗСУ розвідувально-ударний НРК "Змій міні ударний", оснащений гранатометом.

Також повідомлялось, що раніше українські військові вперше продемонстрували роботу Barracuda, який разом з іншими безпілотними системами атакував позиції російських загарбників.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дрони Вторгнення Росії до України
Новини
Бензин та дизель знову подорожчали: актуальні ціни на АЗС 21 липня
Бензин та дизель знову подорожчали: актуальні ціни на АЗС 21 липня
Аналітика
Без "єОселі" деякі девелопери збанкрутували би: інтерв'ю керівника "Укрфінжитло"
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Без "єОселі" деякі девелопери збанкрутували би: інтерв'ю керівника "Укрфінжитло"