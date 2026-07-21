Українські військові створили НРК "Пегас", що здатен долати болота (фото)

Військові представили НРК "Пегас", який під час випробувань подолав складне бездоріжжя, недоступне для більшості серійних НРК, і виявився у кілька разів дешевшим за заводські аналоги.

У 115-й бригаді ТрО створили НРК, який може проходити складне бездоріжжя й перевозить до 370 кг вантажу.

"Нещодавно після дощів навіть квадроциклом було складно заїхати. А стандартні роботи в болоті просто сідають на пузо і загрузають", - розповідає інженер бригади Борис.

Саме такі ситуації й підштовхнули військових створити власну техніку – дешевшу, краще пристосовану до складного бездоріжжя та конкретних бойових задач. Так у бригаді з'явилася інженерна майстерня, де сьогодні збирають НРК, ретранслятори й модернізують обладнання для фронту.

Особливості НРК

Ключовою особливістю НРК є те, що техніку створюють не за заводськими кресленнями, а під конкретні бойові задачі. Для цього використовують уживані комплектуючі, самостійно проектують конструкцію та навіть шукають двигуни на OLX.

У бригаді пояснюють, що одна з ключових переваг НРК – можливість змінювати його під конкретну місцевість. Для цього збільшили кліренс, встановили безповітряні колеса та зробили конструкцію, яку можна швидко модернізувати.

Сьогодні робот використовується насамперед для логістики. Він доставляє воду, паливо, боєкомплект і продукти на позиції. За один рейс він перевозить до 200 кг вантажу, а під час випробувань успішно витримав навантаження у 370 кг.

"Більшість НРК після розрядження потрібно заряджати кілька годин. Ми знайшли рішення. Робот працює на змінних акумуляторах. Якщо батарея розрядилася, екіпажу достатньо просто замінити комплект – і вже за кілька хвилин техніка знову готова виконувати завдання", - розповів інженер бригади Борис.

Для таких місій львівські інженери з PAWELL Battery розробили акумулятори для важких дронів і наземних роботизованих комплексів. В їх основі – технології промислових систем живлення, спеціальні контролери рівномірного розряду та силові шини з мінімальними втратами енергії.