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DevDroid показали новий розвідувально-ударний робот Droid TW 40 (відео)

13:38 21.07.2026 Вт
2 хв
Що вміє новий НРК?
aimg Лев Шевченко
DevDroid показали новий розвідувально-ударний робот Droid TW 40 (відео) Фото: Droid TW 40 (DevDroid)
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Українська оборонно-технологічна компанія DevDroid випустила новий розвідувально-ударний робот Droid TW 40. Наземний комплекс вже пройшов кодифікацію та офіційно допущений до експлуатації у Силах оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Що відомо про новий комплекс

Droid TW 40 поєднує в собі шестиколісну мобільну платформу, бойовий модуль Wolly 40 з автоматичним гранатометом Mk 19 та універсальну систему керування Droid Box.

За словами розробників, новинка призначена для вогневої підтримки підрозділів, а також для роботи по позиціях противника, укриттях, живій силі та легкоброньованій техніці.

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Ключові характеристики та можливості робота:

  • завдяки 40-мм гранатомету комплекс працює як із відкритих, так і із закритих вогневих позицій на відстані до 1,5 кілометрів;

  • оснащений вбудованим балістичним обчислювачем, системою наведення за координатами та тепловізором для виявлення цілей;

  • розрахований на бездоріжжя, болота, пісок, сніг та каміння, а також здатний долати неглибокі водні перешкоди;

  • розганяється до 13 км/год. Запас ходу становить до 70 км по твердому покриттю та до 50 км по бездоріжжю. У режимі очікування працює до 120 годин.

Керування здійснюється через систему Droid Box, яка підтримує 6 типів зв’язку (зокрема радіозв'язок, LTE та супутниковий) і дозволяє оператору контролювати платформу й бойовий модуль через єдиний інтерфейс.

"Після рішень калібру 7,62 і 12,7 мм ми створили комплекс із 40-мм гранатометом, а також доповнили гусеничні платформи колісною. Це дає військовим ширший вибір рішень для різних бойових завдань, типів місцевості та умов застосування", – зазначив CEO DevDroid Юрій Поріцький.

Раніше ми писали про те, що в Україні досі немає повноцінного виробництва пікапів для ЗСУ, а локалізація в цій сфері "радше паперова" - на відміну від практики НАТО. Про це йдеться у статті "Пікапи та "корчі": на чому їздить армія, та чи пересядуть ЗСУ на українські авто".

Також військові представили НРК "Пегас", який під час випробувань подолав складне бездоріжжя, недоступне для більшості серійних НРК, і виявився у кілька разів дешевшим за заводські аналоги.

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