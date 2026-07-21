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DevDroid показали новый разведывательно-ударный робот Droid TW 40 (видео)

13:38 21.07.2026 Вт
2 мин
Что умеет новый НРК?
aimg Лев Шевченко
DevDroid показали новый разведывательно-ударный робот Droid TW 40 (видео) Фото: Droid TW 40 (DevDroid)
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Украинская оборонно-технологическая компания DevDroid выпустила новый разведывательно ударный робот Droid TW 40. Наземный комплекс уже прошел кодификацию и официально допущен к эксплуатации в Силах обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Что известно о новом комплексе

Droid TW 40 объединяет шестиколесную мобильную платформу, боевой модуль Wolly 40 с автоматическим гранатометом Mk 19 и универсальную систему управления Droid Box.

По словам разработчиков, новинка предназначена для огневой поддержки подразделений, а также для работы по позициям противника, укрытиям, живой силе и легкобронированной технике.

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Ключевые характеристики и возможности работы:

  • благодаря 40-мм гранатомету комплекс работает как с открытых, так и закрытых огневых позиций на расстоянии до 1,5 километров;

  • оснащен встроенным баллистическим вычислителем, системой наведения по координатам и тепловизором для обнаружения целей;

  • рассчитан на бездорожье, болота, песок, снег и камни, а также способен преодолевать неглубокие водные препятствия;

  • разгоняется до 13 км/ч . Запас хода составляет до 70 км по жесткому покрытию и до 50 км по бездорожью. В режиме ожидания работает до 120 часов.

Управление осуществляется через систему Droid Box, которая поддерживает 6 типов связи (в том числе радиосвязь, LTE и спутниковую) и позволяет оператору контролировать платформу и боевой модуль через единый интерфейс.

"После решений калибра 7,62 и 12,7 мм мы создали комплекс с 40-мм гранатометом, а также дополнили гусеничные колесные платформы. Это дает военным более широкий выбор решений для различных боевых задач, типов местности и условий применения", - отметил CEO DevDroid Юрий Порицкий.

Ранее мы писали о том, что в Украине до сих пор нет полноценного производства пикапов для ВСУ, а локализация в этой сфере "скорее бумажная" – в отличие от практики НАТО. Об этом говорится в статье "Пикапы и "коряги": на чем ездит армия, и пересядут ли ВСУ на украинские авто".

Также военные представили НРК "Пегас", который во время испытаний преодолел сложное бездорожье, недоступное для большинства серийных НРК, и оказался в несколько раз дешевле заводских аналогов.

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