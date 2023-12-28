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Десяток загиблих та майже 60 поранених: у Туреччині сталась масова ДТП

Туреччина, Четвер 28 грудня 2023 13:23
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Десяток загиблих та майже 60 поранених: у Туреччині сталась масова ДТП Фото: у Туреччині сталась ДТП з десятками загиблих та поранених (twitter.com/FOXhaber)
Автор: Ярослава Борзова

В чорноморському регіоні Туреччини сталася масова ДТП. Внаслідок аварії загинули 10 людей, ще 59 отримали поранення.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало відомості про дорожньо-транспортну пригоду у Туреччині.

Під час підготовки матеріалу використовувалися матеріали: міністра охорони здоров'я Туреччини Фахреттіна Коджу у соцмережі Х, видання телеканалу CNN Türk.

"Сьогодні вранці о 04:36 10 людей загинули на місці і 59 отримали поранення, 8 з них серйозні, в результаті ланцюгової дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на автомагістралі Сакарья-Північне Мармурове шосе Текелер Мевкьї", - повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини.

Як зауважив Коджа, постраждалих доставили до лікарень 30 машинами швидкої допомоги.

"Ми бажаємо Божої милості нашим громадянам, які загинули, і співчуваємо їхнім рідним. Робиться все необхідне для відновлення здоров'я постраждалих", - зазначив він.

Причиною ДТП могли стати несприятливі погодні умови, зокрема густий туман.

Попередньо відомо, що аварія сталась через зіткнення легковика та вантажівки. Згодом в аварію потрапили й інші транспортні засоби.

Як стверджували очевидці, деякі люди загинули внаслідок наїзду автомобіля на тих, хто вийшов зі своїх транспортних засобів і спостерігав за першим ДТП.

Нещодавні масові ДТП

На польсько-українському кордоні 14 грудня стався наїзд на трьох українських водіїв. Водій автомобіля на польській реєстрації, який скоїв наїзд, був затриманий поліцією.

Також ми повідомляли про те, що у районі села Надія (Дніпропетровська область) сталася аварія за участю чотирьох легкових автомобілів. В результаті ДТП загинув чоловік, ще троє постраждали.

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