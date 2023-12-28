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Десяток погибших и почти 60 раненых: в Турции произошло массовое ДТП

Турция, Четверг 28 декабря 2023 13:23
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Десяток погибших и почти 60 раненых: в Турции произошло массовое ДТП Фото: в Турции произошло ДТП с десятками погибших и раненых (twitter.com/FOXhaber)
Автор: Ярослава Борзова

В черноморском регионе Турции произошло массовое ДТП. В результате аварии погибли 10 человек, еще 59 получили ранения.

РБК-Украина в материале ниже собрало сведения о дорожно-транспортном происшествии в Турции.

При подготовке материала использовались материалы: министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу в соцсети Х , издание телеканала CNN Türk .

"Сегодня утром в 04:36 10 человек погибли на месте и 59 получили ранения, 8 из них серьезны, в результате цепного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автомагистрали Сакарья-Северное Мраморное шоссе Текелер Мевкьи", - сообщил министр здравоохранения Турции.

Как отметил Коджа, пострадавших доставили в больницы 30 машин скорой помощи.

"Мы желаем Божьей милости нашим погибшим гражданам и сочувствуем их родным. Делается все необходимое для восстановления здоровья пострадавших", - отметил он.

Причиной ДТП могли стать неблагоприятные погодные условия, в частности, густой туман.

Предварительно известно, что авария произошла из-за столкновения легковушки и грузовика. Впоследствии в аварию попали и другие транспортные средства.

Как утверждали очевидцы, некоторые люди погибли в результате наезда автомобиля на вышедших из своих транспортных средств и наблюдавших за первым ДТП.

Недавние массовые ДТП

На польско-украинской границе 14 декабря произошел наезд на троих украинских водителей. Водитель автомобиля на польской регистрации, совершивший наезд, был задержан полицией.

Также мы сообщали о том, что в районе села Надежда (Днепропетровская область) произошла авария с участием четырех легковых автомобилей. В результате ДТП погиб мужчина, еще трое пострадали.

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