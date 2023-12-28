Десяток погибших и почти 60 раненых: в Турции произошло массовое ДТП

В черноморском регионе Турции произошло массовое ДТП. В результате аварии погибли 10 человек, еще 59 получили ранения.

РБК-Украина в материале ниже собрало сведения о дорожно-транспортном происшествии в Турции.

"Сегодня утром в 04:36 10 человек погибли на месте и 59 получили ранения, 8 из них серьезны, в результате цепного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автомагистрали Сакарья-Северное Мраморное шоссе Текелер Мевкьи", - сообщил министр здравоохранения Турции.

Как отметил Коджа, пострадавших доставили в больницы 30 машин скорой помощи.

"Мы желаем Божьей милости нашим погибшим гражданам и сочувствуем их родным. Делается все необходимое для восстановления здоровья пострадавших", - отметил он.

Причиной ДТП могли стать неблагоприятные погодные условия, в частности, густой туман.

Предварительно известно, что авария произошла из-за столкновения легковушки и грузовика. Впоследствии в аварию попали и другие транспортные средства.

Как утверждали очевидцы, некоторые люди погибли в результате наезда автомобиля на вышедших из своих транспортных средств и наблюдавших за первым ДТП.