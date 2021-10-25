Массовое ДТП произошло в Днепропетровской области: есть погибший и пострадавшие

В районе села Надежда (Днепропетровская область) произошла авария с участием четырех легковых автомобилей. В результате ДТП погиб мужчина, еще трое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС в Днепропетровской области .

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГСЧС обнаружили, что в результате нарушения правил дорожного движения столкнулись 4 автомобиля:

Москвич 2141;

AUDI A6;

Dacia Logan;

Chevrolet Lacetti.

Водитель Chevrolet Lacetti - мужчина 1957 года - скончался на месте аварии. Его тело зажало искореженными конструкциями автомобиля. Спасатели доставали его с помощью гидравлических ножниц и домкратов.

Водители остальных автомобилей получили травмы. Их состояние удовлетворительное. От госпитализации они отказались.

Причины массового ДТП устанавливают правоохранители.

Фото: массовое ДТП произошло в Днепропетровской области (dp.dsns.gov.ua)