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На кордоні з Польщею збили трьох українських водіїв. МЗС розкрило подробиці

П'ятниця 15 грудня 2023 10:49
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На кордоні з Польщею збили трьох українських водіїв. МЗС розкрило подробиці Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець
Експерт: Олег Ніколенко

В Міністерстві закордонних справ підтверджують, що 14 грудня на польсько-українському кордоні стався наїзд на трьох українських водіїв. На місце ДТП одразу вирушив український консул.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, громадяни України отримали незначні травми. Їм була надана медична допомога на місці. Госпіталізації вони не потребували.

Водночас водій автомобіля на польській реєстрації, який скоїв наїзд, затриманий поліцією. Розпочалися слідчі дії.

"Наші консули взаємодіють із польськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин інциденту. Тримають питання розслідування на контролі", - повідомив Ніколенко виданню.

Він також додав, що постраждалі українські водії вчора пройшли оформлення на кордоні і разом зі своїм автотранспортом повернулися до України.

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