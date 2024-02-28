Десятки знищених танків, ББМ й не тільки. Спецпризначенці СБУ показали результат роботи

Протягом останнього місяця спецпризначенці Служби безпеки України (СБУ) продовжували ювелірно відпрацьовувати чергову порцію російської техніки та окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Лише за останній місяць наші воїни вразили:
Також було знищено 431 окупанта.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 27 лютого, українські воїни ліквідували ще 1060 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 412 610 військових.
У тому ж числі на Таврійському напрямку втрати ворога склали 561 особа. Наші військові знищили 38 одиниць техніки росіян.
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