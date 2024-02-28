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Десятки знищених танків, ББМ й не тільки. Спецпризначенці СБУ показали результат роботи

Фото: Спецпризначенці СБУ показали результат роботи на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом останнього місяця спецпризначенці Служби безпеки України (СБУ) продовжували ювелірно відпрацьовувати чергову порцію російської техніки та окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Лише за останній місяць наші воїни вразили: 

  • 20 танків;
  • 46 ББМ;
  • 47 артсистем і 3 РСЗВ;
  • 3 системи ППО;
  • 16 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби;
  • 265 одиниць військового транспорту та 2 човни;
  • систему відеоспостереження "Муром-М";
  • 119 вогневих позицій і ворожих укріплень;
  • 6 складів із боєприпасами та один склад паливно-мастильних матеріалів;

Також було знищено 431 окупанта. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 27 лютого, українські воїни ліквідували ще 1060 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 412 610 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку втрати ворога склали 561 особа. Наші військові знищили  38 одиниць техніки росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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