Десятки уничтоженных танков, ББМ и не только. Спецназовцы СБУ показали результат работы

В течение последнего месяца спецназовцы Службы безопасности Украины (СБУ) продолжали ювелирно отрабатывать очередную порцию российской техники и оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
Только за последний месяц наши воины поразили:
Также был уничтожен 431 оккупант.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 27 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 412 610 военных.
В том же числе на Таврическом направлении потери врага составили 561 человек. Наши военные уничтожили 38 единиц техники россиян.
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