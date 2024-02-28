Ще два літаки і понад тисячу окупантів. Генштаб оновив втрати Росії в Україні
Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще понад тисячу російських загарбників, таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення склали вже близько 412 610 солдатів. Крім того, воїни ЗСУ знищили два літаки противника.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 412610 (+1060) осіб ліквідовано;
- танків - 6570 (+14) од.;
- бойових броньованих машин - 12508 (+14) од.;
- артилерійських систем - 1029 (+20) од.;
- РСЗВ - 1000 од.;
- засоби ППО - 688 (+2) од.;
- літаків - 342 (+2) од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7753 (+24) од.;
- крилаті ракети - 1912 од.;
- кораблі/катери - 25 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 13112 (+47) од.;
- спеціальна техніка - 1594 (+6) од.
Ситуація на фронті 28 лютого
Як повідомляли в Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні, в Україні на фронті впродовж доби відбулося 102 бойових зіткнення.
Зазначається, що російські окупанти продовжують тиснути на Авдіївському напрямку і суттєво активізувалися на Новопавліському напрямку..
Збиття двох російських літаків
Раніше повідомлялося, що вчора вранці, 27 лютого, стало відомо про "приземлення" російського Су-34. В Силах оборони уточнили, що ворожий літак знищили у понеділок, 26 лютого.
Пізніше у Повітряних силах повідомили, що українські військові збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Він став другим за добу.
Зауважимо також, що за останні дні ЗСУ знищили 10 літаків росіян. А з початку вторгнення РФ до України Сили оборони збили 340 літаків окупантів.
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