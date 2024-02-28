ЗСУ знищили майже 40 одиниць техніки росіян на Таврійському напрямку: яка ситуація

Протягом минулої доби, 27 лютого, втрати росіян на Таврійському напрямку склали 561 особу. Українські воїни також знищили 38 одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворога:

завдав 31 авіаудар;

провів 66 бойових зіткнень;

здійснив 1093 артобстріли.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках", - розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Авдіївський напрямок

Сили оборони відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

Новопавлівський напрямок

Ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та західніше Побєди Донецької області. Також наші воїни відбили ще 4 атаки в районах південніше Вугледара, Старомайорського та Урожайного Донецької області.

Оріхівський напрямок

Українські воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Малинівка та Роботине Запорізької області.

Досягнення наших військових

Втрати ворога протягом минулої доби склали 561 особу. Наші воїни знищили 38 одиниць техніки росіян, зокрема:

7 танків;

9 ББМ;

2 артсистеми;

1 засіб ППО;

19 автомобілів.

"Сили оборони України знищили ще один важливий об'єкт противника. Нейтралізовано або знищено 358 БпЛА різних типів", - пише пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 27 лютого, українські воїни ліквідували ще 1060 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 412 610 військових.