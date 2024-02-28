Десятки знищених танків, ББМ й не тільки. Спецпризначенці СБУ показали результат роботи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Лише за останній місяць наші воїни вразили:

20 танків;

46 ББМ;

47 артсистем і 3 РСЗВ;

3 системи ППО;

16 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби;

265 одиниць військового транспорту та 2 човни;

систему відеоспостереження "Муром-М";

119 вогневих позицій і ворожих укріплень;

6 складів із боєприпасами та один склад паливно-мастильних матеріалів;

Також було знищено 431 окупанта.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 27 лютого, українські воїни ліквідували ще 1060 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 412 610 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку втрати ворога склали 561 особа. Наші військові знищили 38 одиниць техніки росіян.