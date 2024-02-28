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Десятки уничтоженных танков, ББМ и не только. Спецназовцы СБУ показали результат работы

Среда 28 февраля 2024 17:10
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Десятки уничтоженных танков, ББМ и не только. Спецназовцы СБУ показали результат работы Фото: Спецназовцы СБУ показали результат работы на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение последнего месяца спецназовцы Службы безопасности Украины (СБУ) продолжали ювелирно отрабатывать очередную порцию российской техники и оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Только за последний месяц наши воины поразили:

  • 20 танков;
  • 46 ББМ;
  • 47 артсистем и 3 РСЗО;
  • 3 системы ПВО;
  • 16 средств радиоэлектронной разведки и борьбы;
  • 265 единиц военного транспорта и 2 лодки;
  • систему видеонаблюдения "Муром-М";
  • 119 огневых позиций и вражеских укреплений;
  • 6 складов с боеприпасами и один склад горюче-смазочных материалов;

Также был уничтожен 431 оккупант.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 27 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 412 610 военных.

В том же числе на Таврическом направлении потери врага составили 561 человек. Наши военные уничтожили 38 единиц техники россиян.

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