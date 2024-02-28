Десятки уничтоженных танков, ББМ и не только. Спецназовцы СБУ показали результат работы

В течение последнего месяца спецназовцы Службы безопасности Украины (СБУ) продолжали ювелирно отрабатывать очередную порцию российской техники и оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Только за последний месяц наши воины поразили:

20 танков;

46 ББМ;

47 артсистем и 3 РСЗО;

3 системы ПВО;

16 средств радиоэлектронной разведки и борьбы;

265 единиц военного транспорта и 2 лодки;

систему видеонаблюдения "Муром-М";

119 огневых позиций и вражеских укреплений;

6 складов с боеприпасами и один склад горюче-смазочных материалов;

Также был уничтожен 431 оккупант.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 27 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 412 610 военных.

В том же числе на Таврическом направлении потери врага составили 561 человек. Наши военные уничтожили 38 единиц техники россиян.