Десятки водовозів і точок: де у Львові знайти питну воду в разі НС (список адрес)

У Львові на тлі регулярних ворожих атак і наближення зими перевіряють, як працюватиме критична інфраструктура за різних сценаріїв надзвичайних ситуацій. Місто "протестували", зокрема, на випадок повної відсутності централізованого водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
Українцям пояснили, що мета "навчань" - переконатися, що навіть у найважчих умовах:
Перший заступник міського голови Андрій Москаленко розповів, що у разі надзвичайної ситуації "основний сценарій передбачає запуск генераторів для забезпечення подачі води до перших поверхів будинків".
"Водночас ми готуємо й резервний, найкритичніший, варіант - підвіз води мешканцям у разі повної відсутності централізованого постачання", - повідомив він.
Уточнюється, що для цього у Львові буде розміщено, зокрема, понад 60 стаціонарних цистерн (їхнє наповнення здійснюватимуть загалом понад 20 водовозів).
"У залежності від потреби може залучатися різна кількість. Сьогодні ми перевірили частину техніки та координацію дій служб. Також публікуємо перелік з локаціями всіх пунктів. Просимо львів'ян ознайомитися з ними заздалегідь, щоб у разі потреби знати, де можна отримати воду", - наголосив Москаленко.
За найгіршого сценарію - у разі повної відсутності води в громаді, для її розвезення планують задіяти комунальні та приватні машини. Також в усіх районах визначено понад 60 локацій, де можна буде набрати воду.
Директор ЛМКП "Львівводоканал" Дмитро Ванькович розповів, що всі об'єкти водопостачання (водозабори та насосні станції) - обладнані генераторами. Це дозволяє забезпечити належний тиск у мережі й подавати воду до перших поверхів будинків.
Він уточнив, що у випадку повного блекауту підприємство зможе підтримувати тиск у мережі на резервному живленні до 30 днів.
Якщо ж з тих чи інших причин зробити цього не вдасться - задіють водовози та розгорнуть стаціонарні пункти, де мешканці зможуть набирати воду.
"На такий випадок кожен водовоз знає свій маршрут - місце завантаження і пункт роздачі води на визначених локаціях. Весь процес координує наш диспетчер, щоб у разі необхідності оперативно реагувати на ту чи іншу потребу", - пояснив Ванькович.
Відомо, що підприємство закупило більше 60 ємностей різного об'єму (які в разі потреби можна оперативно розмістити на затверджених локаціях).
Крім ємностей та автоцистерн для роздачі води, у місті готові також встановити 18 пересувних водорозбірних установок (вони під’єднані до міської водопровідної мережі й дозволяють одночасно набирати питну воду з кількох кранів у місцях, де тимчасово обмежено централізоване водопостачання).
Уточнюється, що їх використовують лише тоді, коли вода в мережі є, але через відсутність електропостачання на насосних станціях вона не може надходити до багатоповерхових будинків.
Разом із тим українцям нагадали, що на території міста розташовано:
Крім того, людей закликали вже зараз бути готовими до різних ситуацій та мати вдома необхідний запас води.
Згідно з інформацією Львівської міської ради, водовози будуть доступні для громадян у різних районах.
Галицький район;
Франківський район:
Залізничний район:
Шевченківський район:
Личаківський район:
Сихівський район:
Водорозбірних установок у Львові й на околицях на випадок надзвичайних ситуацій - також чимало.
Галицький район:
Франківський район:
Залізничний район:
Шевченківський район:
Личаківський район:
Сихівський район:
Громадянам розповіли також, де можуть бути розташовані пристрої для роздачі води (у різних районах міста).
Галицький район:
Франківський район:
Залізничний район:
Шевченківський район:
Личаківський район:
Сихівський район:
