У НАТО попередили, що атаки РФ на енергетику України триватимуть усю зиму

Росія посилюватиме атаки на енергетичні об'єкти України. До того ж обстріли триватимуть без перерви протягом всієї зими.

Про це повідомив високопосадовець НАТО, передає кореспондент РБК-Україна .

За його словами, російська повітряна кампанія проти України триває у великих масштабах, тепер переважно націлюючись на критичну національну інфраструктуру із початком опалювального сезону.

"З нинішнім щоденним темпом понад 180 ударних безпілотників-камікадзе, ми очікуємо, що ця кампанія посилюватиметься й триватиме без перерви протягом зими", - зазначив високопосадовець НАТО.

Він уточнив, що у вересні Росія запустила приблизно 5500 ударних дронів проти України, а в жовтні - вже близько 2400.

"Росія підтримує високий темп ударів, провівши чотири великомасштабні серії атак із використанням свого флоту бомбардувальників дальньої авіації у вересні", - повідомив представник НАТО.

Посадовець зазначив, що Росія більш ніж удвічі збільшила кількість своїх пускових майданчиків для ударних безпілотників-камікадзе з грудня 2023 року, коли вона мала п’ять таких майданчиків.

У середині вересня РФ збудувала новий майданчик у Брянську, обладнаний пусковими установками та зонами зберігання, а нещодавно вперше використала новий пусковий майданчик у Криму.

"Таке збільшення кількості пускових майданчиків для ударних БПЛА відповідає високому темпу запусків, що підвищує їхню інтенсивність і урізноманітнює напрямки та географічну дальність атак", - підкреслив високопосадовець НАТО.