Десятки водовозов и точек: где во Львове найти питьевую воду в случае ЧС (список адресов)

Во Львове на фоне регулярных вражеских атак и приближения зимы проверяют, как будет работать критическая инфраструктура при различных сценариях чрезвычайных ситуаций. Город "протестировали", в частности, на случай полного отсутствия централизованного водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
Украинцам объяснили, что цель "учений" - убедиться, что даже в самых тяжелых условиях:
Первый заместитель городского главы Андрей Москаленко рассказал, что в случае чрезвычайной ситуации "основной сценарий предусматривает запуск генераторов для обеспечения подачи воды на первые этажи домов".
"В то же время мы готовим и резервный, самый критический, вариант - подвоз воды жителям в случае полного отсутствия централизованного снабжения", - сообщил он.
Уточняется, что для этого во Львове будет размещено, в частности, более 60 стационарных цистерн (их наполнение будут осуществлять в целом более 20 водовозов).
"В зависимости от потребности может привлекаться разное количество. Сегодня мы проверили часть техники и координацию действий служб. Также публикуем перечень с локациями всех пунктов. Просим львовян ознакомиться с ними заранее, чтобы в случае необходимости знать, где можно получить воду", - подчеркнул Москаленко.
При худшем сценарии - в случае полного отсутствия воды в общине, для ее развозки планируют задействовать коммунальные и частные машины. Также во всех районах определено более 60 локаций, где можно будет набрать воду.
Директор ЛГКП "Львовводоканал" Дмитрий Ванькович рассказал, что все объекты водоснабжения (водозаборы и насосные станции) - оборудованы генераторами. Это позволяет обеспечить надлежащее давление в сети и подавать воду на первые этажи домов.
Он уточнил, что в случае полного блэкаута предприятие сможет поддерживать давление в сети на резервном питании до 30 дней.
Если же по тем или иным причинам сделать этого не удастся - задействуют водовозы и развернут стационарные пункты, где жители смогут набирать воду.
"На такой случай каждый водовоз знает свой маршрут - место загрузки и пункт раздачи воды на определенных локациях. Весь процесс координирует наш диспетчер, чтобы в случае необходимости оперативно реагировать на ту или иную потребность", - объяснил Ванькович.
Известно, что предприятие закупило более 60 емкостей различного объема (которые в случае необходимости можно оперативно разместить на утвержденных локациях).
Кроме емкостей и автоцистерн для раздачи воды, в городе готовы также установить 18 передвижных водоразборных установок (они подключены к городской водопроводной сети и позволяют одновременно набирать питьевую воду из нескольких кранов в местах, где временно ограничено централизованное водоснабжение).
Уточняется, что их используют только тогда, когда вода в сети есть, но из-за отсутствия электроснабжения на насосных станциях она не может поступать в многоэтажные дома.
Вместе с тем украинцам напомнили, что на территории города расположены:
Кроме того, людей призвали уже сейчас быть готовыми к различным ситуациям и иметь дома необходимый запас воды.
Согласно информации Львовского городского совета, водовозы будут доступны для граждан в разных районах.
Водоразборных установок во Львове и в окрестностях на случай чрезвычайных ситуаций - также немало.
Гражданам рассказали также, где могут быть расположены устройства для раздачи воды (в разных районах города).
Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже потеряно, другие - загрязнены и опасны.
Тем временем в НАТО предупредили, что атаки РФ на энергетику Украины будут продолжаться всю зиму.
Кроме того, в ЕС сообщили, что будут продолжать поддерживать Украину как в плане восстановления инфраструктуры, так и в предоставлении зимней помощи.
Читайте также, как Львов готовится к сложной зиме во время войны, тестируя "функционирование всех систем города", и по каким адресам будет открыт 21 Пункт несокрушимости первой очереди.